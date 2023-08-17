Кокорин определился с игровым номером в «Фиорентине» на новый сезон

«Фиорентина» опубликовала заявку команды с номерами игроков на сезон-2023/24.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, российский нападающий Александр Кокорин будет выступать в футболке с цифрой 91. Под этим же номером 32-летний футболист играл за «Фиорентину» в первый свой сезон.

Прошлый сезон Кокорин провел в аренде в кипрском «Арисе», где играл под 99-м номером.

В воскресенье, 20 августа, «Фиорентина» сыграет на выезде против «Дженоа» в матче 1-го тура чемпионата Италии.