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Голкипер «Динамо» Шунин рассказал, какие матчи он считает особенными

Он является рекордсменом бело-голубых по сыгранным матчам в РПЛ.
17 августа 2023 13:16
автор: Виталий Овсянников

36-летний российский футболист Антон Шунин, выступающий за «Динамо» на позиции голкипера, рассказал о самых памятных матчах в своей карьере.

«Матч с «Балтикой» особенный – 350-й за «Динамо» и 100-й на ноль в Премьер-Лиге. Ещё мой второй матч и первый на ноль в карьере – с «Лучом». Мы летели во Владивосток восемь часов, игра была сложная. Потом с «Краснодаром» в сезоне-2021/2022, когда я попал в клуб Яшина. Игра с «Ахматом» – 102-й сухарь, когда я отдал голевой пас на Костю Тюкавина. Ещё назову матч с ПСВ на выезде в Лиге Европы. Важный матч, я тогда сыграл классно и попал в сборную тура», — заявил Шунин в интервью изданию «Чемпионат».

В составе «Динамо» 36-летний голкипер дважды становился бронзовым призёром РПЛ и дважды доходил до финала Кубка России. Также на его счету 15 матчей за сборную России.

источник: Чемпионат.com
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