«Локомотив» и Галактионов оштрафованы по итогам матча с «Крыльями Советов» 

«Локомотив» и главный тренер московской команды Михаил Галактионов получили штрафы со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета по итогам матча 4-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Отметим, железнодорожники наказаны за нецензурные высказывания болельщиков по ходу игры, а 39-летний специалист покинул пределы технической зоны, за что также был оштрафован.

По информации источника, КДК, ссылаясь на статьи дисциплинарного регламента РФС, наложил на красно-зелёных штраф в размере 40 тысяч рублей, наставник команды обязан будет выплатить 10 тысяч.

В настоящее время «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после четырёх проведённых матчей. В субботу, 19 августа, подопечные Галактионова отправятся в гости к «Краснодару».