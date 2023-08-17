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Жоау Феликс в ближайшее время может перейти в «Барселону»

Стороны согласовали аренду португальца. 
17 августа 2023 13:25
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может сменить клубную прописку в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Ману Саинса в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «матрасники» приняли предложение «Барселоны» по аренде 23-летнего футболиста с правом выкупа, однако главный тренер каталонцев Хави не заинтересован в этом трансфере.

Добавим, в январе 2023 года «Челси» арендовал Феликса у «Атлетико». В сезоне-2022/2023 за лондонцев он провёл 20 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с командой Диего Симеоне действует до конца июня 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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