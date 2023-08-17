Жоау Феликс в ближайшее время может перейти в «Барселону»

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может сменить клубную прописку в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Ману Саинса в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «матрасники» приняли предложение «Барселоны» по аренде 23-летнего футболиста с правом выкупа, однако главный тренер каталонцев Хави не заинтересован в этом трансфере.

Добавим, в январе 2023 года «Челси» арендовал Феликса у «Атлетико». В сезоне-2022/2023 за лондонцев он провёл 20 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с командой Диего Симеоне действует до конца июня 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.