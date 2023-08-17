Кечинов оценил третий комплект формы московского «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о третьем комплекте формы московского клуба на сезон-2023/2024.

Отметим, форма выполнена в красно-черных цветах и посвящена победам над «Аяксом» в плей-офф Кубка УЕФА сезоне-1997/98. Тогда красно-белые одержали победы в обоих матчах: 1:0 (дома) и 3:1 (на выезде).

«Отличная идея. В такой форме была добыта историческая победа над «Аяксом». Мне приятно, что «Спартак» помнит о таких исторических победах, как над голландским клубом, и отдает дань уважения тому времени, той плеяде игроков, которые принимали участие в том матче. Отлично, что клуб выпустил такой комплект формы», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, по итогам четырёх туров РПЛ «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав девять очков. 20 августа столичная команда примет на своём поле «Зенит».