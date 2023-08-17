Черышев прокомментировал поражение «Севильи» в Суперкубке УЕФА

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Мордовии» Дмитрий Черышев подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (1:1, пенальти - 5:4).

«Севилья» шестой раз подряд не может одержать победу в Суперкубке УЕФА? Смешно называть это проклятьем. «Севилья» — команда, которая показала невероятный результат, семь раз одержав победу в Лиге Европы. Если и есть проклятье — то только на победы», — приводит слова 54-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, «Манчестер Сити» впервые в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. На счету «Севильи» один трофей еврокубка, который команда добыла в 2006 году.