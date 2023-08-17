ЦСКА нацелился на футболиста юношеской сборной Молдавии

Руководство ЦСКА планирует подписать следующей зимой футболиста юношеской сборной Молдавии Кристиана Паскалуту. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

«Паскалуту тренировался с молодёжной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой», — сказано в сообщении источника.

В данный момент ЦСКА находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после четырёх игр. 19 августа красно-синие сыграют на выезде против «Динамо».