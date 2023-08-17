Сергей Ташуев: это самая обидная отставка в моей карьере

Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями после увольнения из грозненского клуба.

64-летний российский специалист был уволен после 4-го тура РПЛ сезона-2023/24, в котором его клуб уступил «Пари НН» (0:2).

«Раньше у меня отставок по результатам не было. Я уходил по другим причинам из клубов. В прошлом сезоне заняли 5-е место с «Ахматом», с хорошим футболом и воспитанием молодых футболистов. Я хотел оставить о себе хорошую память в родном городе. Может, и это была моя ошибка, что я больше думал о будущих победах, чем о сегодняшних. В чем-то сейчас уступить, но потом дать большой толчок сериям побед. Наверное, я ошибся», — заявил Ташуев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/24 «Ахмат» потерпел пять поражений в шести матчах.