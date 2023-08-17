Глава НОК Украины считает, что Россия не поедет на ОИ-2024, применив «жест доброй воли»

Президент национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт считают, что россияне пропустят Олимпиаду-2024 в Париже.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Я не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут на Олимпиаду. Теперь мяч на стороне МОК и международных спортивных федераций», — приводит AFP слова Гутцайта.

В конце марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям россиян, которые не поддерживают СВО, в качестве нейтральных атлетов.