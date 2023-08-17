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Тьерри Анри может возглавить молодёжную сборную Франции

Француз находится без работы с декабря прошлого года. 
17 августа 2023 14:20
автор: Глеб Шевяков

Бывший ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, молодежная сборная Франции до 21 года рассчитывает пригласить 46-летнего специалиста на должность главного тренера национальной команды.

Напомним, в конце 2022 года Анри покинул пост помощника главного тренера сборной Бельгии и с тех пор не тренировал. Ранее на клубном уровне он руководил «Монреалем» и «Монако».

источник: RMC Sport
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