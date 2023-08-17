Тьерри Анри может возглавить молодёжную сборную Франции

Бывший ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, молодежная сборная Франции до 21 года рассчитывает пригласить 46-летнего специалиста на должность главного тренера национальной команды.

Напомним, в конце 2022 года Анри покинул пост помощника главного тренера сборной Бельгии и с тех пор не тренировал. Ранее на клубном уровне он руководил «Монреалем» и «Монако».