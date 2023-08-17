Петржела – о «Спартаке»: игроки красно-белых будут провоцировать «Зенит»

Чешский специалист Властимил Петржела, возглавлявший «Зенит» с 2003 по 2006 год, поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ сезона-2023/24.

«Никогда матчи между «Зенитом» и «Спартаком» не проходят спокойно. А учитывая турнирное положение команд прямо сейчас, предстоящая игра получится очень сложной для работы судей. Им не позавидуешь. Думаю, игроки «Спартака» будут провоцировать «Зенит». Соболев очень любит этим заниматься», — заявил Петржела в интервью «РБ Спорт».

Напомним, по итогам четырех туров РПЛ «Спартак» одержал три победы и с девятью очками расположился на четвертом месте. «Зенит» с семью очками занимает восьмую строчку.

Матч состоится 20 августа в Москве.