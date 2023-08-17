В «Реале» рассказали о состоянии голкипера Куртуа, перенёсшего операцию на колене 

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перенёс операцию на левом колене после того, как порвал крестообразную связку.

Отметим, 31-летний футболист получил серьёзное повреждение на тренировке «сливочных» перед началом сезона-2023/2024. По этой причине мадридский клуб в срочном порядке арендовал Кепу Аррисабалагу у «Челси».

«Наш игрок Тибо Куртуа перенес сегодня успешную операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена. Операцию проводил доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской службы «Реала». Куртуа начнет процесс восстановления в ближайшие дни», — пишет пресс-служба королевского клуба.

Добавим, в прошлом сезоне Куртуа сыграл 49 матчей за «Реал» и пропустил 49 мячей. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.