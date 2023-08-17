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Смолов рассказал, что Слуцкий приглашал его на шоу, которое ведет с Дзюбой

Его первый выпуск состоялся 5 апреля 2023 года.
17 августа 2023 14:40
автор: Виталий Овсянников

33-летний российский футболист Фёдор Смолов, выступающий за «Динамо» на позиции форварда, поделился мнением о футбольном ютуб-шоу, ведущими которого являются Леонид Слуцкий и Артём Дзюба.

«Специфический формат. Мне кажется, что очень много мата — мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артему или Викторовичу. Кстати, Слуцкий меня приглашал, но я не смог: меня физически не было в Москве — съемки проходили во время отпуска», - заявил Смолов в интервью Sport24.

Добавим, Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Он является двукратным победителем Кубка России.

источник: Sport24.ru
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