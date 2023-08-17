Игрок ЦСКА Зайнутдинов попрощался с одноклубниками в связи с переходом в «Бешикташ» 

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов переходит в «Бешикташ». Об этом информирует «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что турецкая команда договорилась с армейцами о переходе 25-летнего футболиста. В четверг, 17 августа, хавбек провёл последнюю тренировку в стане красно-синих и попрощался со своими одноклубниками.

Ранее появилась информация, что игрок заключил контракт с клубом из Стамбула на четыре года.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В текущем сезоне за столичную команду он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.