Николаев высказался о назначении Карасева на матч «Спартака» и «Зенита»

Российский футбольный арбитр Алексей Николаев, признававшийся в 2014 году лучшим судьей России, прокомментировал назначение Сергея Карасева на центральный матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Все ждут зрелища, нарушений и конфликтных ситуаций. Но, надеюсь, что игра пройдет на хорошем спортивном тоне. На первый план выйдет мастерство футболистов, а не качество работы арбитра. У Сергея Карасева богатый опыт проведения сложных матчей и для него это ожидаемое назначение», — заявил Алексей Николаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, центральный матч 5-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится 20 августа в 19:30 (мск).