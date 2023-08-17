Антон Шунин оценил выступление «Динамо» на старте сезона-2023/2024 

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о результатах бело-голубых на старте нового сезона в России.

«Начало сезона мы смазали. У нас были очень тяжёлые сборы, причём в отпуске тоже были сложные тренировки. Ребята, которые у нас общаются с игроками «Оренбурга», говорили, что сборы у Лички – одни из самых сложных. Постоянно двухразовые занятия, даже в день матча с ЦСКА была двухчасовая утренняя тренировка. Нам удалось выиграть у «Зенита», потом у «Краснодара» в Кубке и вот у «Балтики». Постепенно игра налаживается», — приводит слова 36-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, по итогам четырёх туров чемпионата России «Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав семь очков. В субботу, 19 августа, подопечные Марцела Лички сыграют дома против ЦСКА.