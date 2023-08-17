Изидор не сыграет за «Локомотив» в матче против «Краснодара»

22-летний французский футболист Вильсон Изидор, выступающий за «Локомотив» на позиции форварда, пропустит матч 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Вильсон Изидор не примет участие в матче 5-го тура «Локомотив» — «Краснодар» по медицинским показаниям. После проведённого врачами железнодорожников осмотра было принято решение оставить Изидора в Москве», — сообщила пресс-служба «Локомотива» в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Вильсон Изидор согласовал контракт с «Марселем» на пять лет. На данный момент французский клуб договаривается с железнодорожниками о сумме трансфера.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 19 августа в 19:30 (мск).