Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман поделился мнением по поводу решения КДК РФС по эпизоду между игроком и корреспондентом после завершения матча железнодорожников с «Крыльями Советов» (1:1) в РПЛ.

Отметим, по окончании встречи с 34-летний форвардом попытался поговорить журналист «РБ-Спорт», однако, Артём стал грубить и пригрозил собеседнику «засунуть телефон в одно место». Игроку не понравился вопрос о результативности в новом сезоне. За этот инцидент КДК условно отстранил футболиста на две игры и выписал штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что‑то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью. Этот человек выбрал путь — откровенно всех провоцировать, задавать странные вопросы и ловить на этом хайп. Это его выбор, не нам его за это осуждать. Но тогда странно удивляться, что получаешь ответную реакцию», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне в составе железнодорожников он провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.