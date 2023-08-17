ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Удивительно и непонятно». представитель Дзюбы – о решении КДК дисквалифицировать игрока 

Футболист «Локомотива» условно отстранён на два матча за грубые высказывания в адрес журналиста. 
17 августа 2023 15:15
автор: Глеб Шевяков

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман поделился мнением по поводу решения КДК РФС по эпизоду между игроком и корреспондентом после завершения матча железнодорожников с «Крыльями Советов» (1:1) в РПЛ.

Отметим, по окончании встречи с 34-летний форвардом попытался поговорить журналист «РБ-Спорт», однако, Артём стал грубить и пригрозил собеседнику «засунуть телефон в одно место». Игроку не понравился вопрос о результативности в новом сезоне. За этот инцидент КДК условно отстранил футболиста на две игры и выписал штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что‑то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью. Этот человек выбрал путь — откровенно всех провоцировать, задавать странные вопросы и ловить на этом хайп. Это его выбор, не нам его за это осуждать. Но тогда странно удивляться, что получаешь ответную реакцию», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне в составе железнодорожников он провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Месси, Холанд и Де Брёйне — в списке претендентов на звание лучшего игрока года УЕФА
Победитель будет объявлен 31 августа.
17.08.2023 15:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
УЕФА представил тройку претендентов на звание «Тренер года»
В списке оказались два итальянских специалиста. 
17.08.2023 15:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Его не ставят играть, грустно от этого». Агент Николсона - о будущем игрока в «Спартаке»
Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года.
17.08.2023 15:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Полузащитник «Сочи» Крамарич рассказал об адаптации в России
Словенец перешёл в сочинский клуб летом 2023 года.
17.08.2023 15:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Изидор не сыграет за «Локомотив» в матче против «Краснодара»
Встреча состоится 19 августа в 19:30 (мск).
17.08.2023 15:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Антон Шунин оценил выступление «Динамо» на старте сезона-2023/2024 
Московский клуб в данный момент занимает шестое место в РПЛ.
17.08.2023 14:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Николаев высказался о назначении Карасева на матч «Спартака» и «Зенита»
Встреча 5-го тура РПЛ состоится 20 августа.
17.08.2023 14:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Игрок ЦСКА Зайнутдинов попрощался с одноклубниками в связи с переходом в «Бешикташ» 
Игрок ЦСКА Зайнутдинов попрощался с одноклубниками в связи с переходом в «Бешикташ» 
Сделка полностью согласована. 
17.08.2023 14:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Смолов рассказал, что Слуцкий приглашал его на шоу, которое ведет с Дзюбой
Его первый выпуск состоялся 5 апреля 2023 года.
17.08.2023 14:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.