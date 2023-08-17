Полузащитник «Сочи» Крамарич рассказал об адаптации в России

25-летний словенский футболист Мартин Крамарич, выступающий за «Сочи» на позиции полузащитника, рассказал о своей адаптации в России.

«Моя адаптация в России проходит нормально. Я учу русский язык и уже знаю базовые слова. Мне нравится Сочи. Здесь очень хорошие, добрые люди. Отличный климат, который мне подходит. Конечно, я уже видел Черное море, пока в нем не плавал, но очень хочу это сделать», - заявил Крамарич в интервью изданию ТАСС.

Ранее полузащитник выступал за словенский клуб «Браво». Провёл один матч за сборную Словении. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.