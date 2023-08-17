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УЕФА представил тройку претендентов на звание «Тренер года»

В списке оказались два итальянских специалиста. 
17 августа 2023 15:38
автор: Глеб Шевяков

Определились три претендента на награду лучшего тренера года по версии УЕФА в сезоне-2022/2023. Рейтинг опубликован пресс-службой спортивной организации.

Как утверждает источник, в результате опроса в тройку лучших вошли главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, наставник «Интера» Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне тренировал «Наполи» и выиграл с командой чемпионство Италии.

Сообщается, победитель в номинации станет известен 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Добавим, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче миланский «Интер». Также подопечные Гвардиолы выиграли АПЛ и завоевали Кубок Англии.

источник: UEFA (УЕФА)
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