УЕФА представил тройку претендентов на звание «Тренер года»

Определились три претендента на награду лучшего тренера года по версии УЕФА в сезоне-2022/2023. Рейтинг опубликован пресс-службой спортивной организации.

Как утверждает источник, в результате опроса в тройку лучших вошли главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, наставник «Интера» Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне тренировал «Наполи» и выиграл с командой чемпионство Италии.

Сообщается, победитель в номинации станет известен 31 августа на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Добавим, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче миланский «Интер». Также подопечные Гвардиолы выиграли АПЛ и завоевали Кубок Англии.