Месси, Холанд и Де Брёйне — в списке претендентов на звание лучшего игрока года УЕФА

Сегодня, 17 августа, официальный сайт УЕФА объявил список номинантов на звание лучшего игрока года.

Так, в тройку претендентов вошли Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Кевин Де Брёйне. Номинанты опередились по итогам голосования наставников клубов, которые выступали в еврокубках в минувшем сезоне. Также голосовали главные тренеры сборных стран-членов УЕФА и специально выбранные журналисты.

В минувшем сезоне Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Кевин Де Брёйне стали победителями Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии. Кроме того, Холанд стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 36 мячей.

Лучший игрок года по версии УЕФА будет объявлен 31 августа на специальной церемонии, в ходе которой также состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.