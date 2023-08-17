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Месси, Холанд и Де Брёйне — в списке претендентов на звание лучшего игрока года УЕФА

Победитель будет объявлен 31 августа.
Месси, Холанд и Де Брёйне — в списке претендентов на звание лучшего игрока года УЕФА
17 августа 2023 15:39
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 17 августа, официальный сайт УЕФА объявил список номинантов на звание лучшего игрока года.

Так, в тройку претендентов вошли Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Кевин Де Брёйне. Номинанты опередились по итогам голосования наставников клубов, которые выступали в еврокубках в минувшем сезоне. Также голосовали главные тренеры сборных стран-членов УЕФА и специально выбранные журналисты.

В минувшем сезоне Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а игроки «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и Кевин Де Брёйне стали победителями Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии. Кроме того, Холанд стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 36 мячей.

Лучший игрок года по версии УЕФА будет объявлен 31 августа на специальной церемонии, в ходе которой также состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

источник: UEFA (УЕФА)
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