В Бахрейне рассказали, почему сборная страны не сможет сыграть с Россией в 2023 году 

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари назвал причину, по которой средне-восточная национальная команда не сможет принять участие в товарищеском матче против сборной России в этом году.

Ранее появилась информация, что РФС ведёт переговоры о возможном проведении контрольного матчча с Бахрейном.

«На сентябрь и октябрь мы договорились о проведении матчей с другими командами. Игра с Россией в этом году не может получиться, потому что у Бахрейна матчи квалификации к ЧМ в ноябре, а главный тренер нашей сборной до них хотел бы играть с азиатскими командами», — приводит слова Ансари Sport24.ru.

Добавим, что на 12 сентября у национальной команды России запланирован товарищеский матч со сборной Катара. Встреча состоится в столице арабской страны Дохе.