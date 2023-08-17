Агент Тормены: Витор ещё не подписал контракт с «Краснодаром»

Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы бразильского защитника «Браги» Витора Тормены, рассказал о возможном переходе своего клиента в российский клуб «Краснодар».
«Переговоры с «Краснодаром» еще продолжаются, контракт не подписан», — цитирует агента «РБ Спорт».
Добавим, Тормена присоединился к «Браге» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне в составе португальской команды он принял участие в 40 играх, отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.
источник: «РБ-Спорт»