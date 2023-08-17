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«По барабану, ни о чём не жалею». Слуцкий — о словах про журналиста

Специалист сейчас находится без работы.
17 августа 2023 16:22
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не жалеет о том, что оскорбил журналиста «РБ-Спорт».

Напомним, что специалист назвал Виталия Бородина «дебилом» после его вопроса форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе. Футболист выступил с угрозами представителю СМИ, в ответ на его вопрос о результативности игрока.

«Я во всех лентах новостей из-за фразы про «19-летнего дебила»? Вообще по барабану. Мне кажется, что если мы с Дзюбой пропадём из информационного поля, то все телеграм-каналы просто закроются и у них не будет фактуры Жалею ли я, что произнёс эту фразу? Нет, конечно, нет. Я говорю то, что думаю, а не что хотят услышать», — заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что Дзюбу после инцидента дисквалифицировали на два матча условно.

источник: «Коммент.Шоу»
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