Гаджиев оценил шансы «Краснодара» на золото РПЛ в текущем сезоне 

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев уверен, что «Краснодар» может побороться за высокие места в Российской Премьер-Лиге и даже стать чемпионом России.

«Надеюсь, что «Краснодар» сумеет побороться за самые высокие места, в том числе и за первое. Абсолютное большинство любителей футбола, полагаю, симпатизируют клубу и его хозяину Сергею Галицкому за такую преданность игре, за подобное отношение», – приводит слова Гаджиева RT.

Добавим, в настоящее время «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после четырёх проведённых матчей. 19 августа, в субботу, подопечные Владимира Ивича дома сыграют с «Локомотивом».