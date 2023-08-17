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Гаджиев оценил шансы «Краснодара» на золото РПЛ в текущем сезоне 

«Быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России после четырёх туров. 
17 августа 2023 16:30
автор: Глеб Шевяков

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев уверен, что «Краснодар» может побороться за высокие места в Российской Премьер-Лиге и даже стать чемпионом России.

«Надеюсь, что «Краснодар» сумеет побороться за самые высокие места, в том числе и за первое. Абсолютное большинство любителей футбола, полагаю, симпатизируют клубу и его хозяину Сергею Галицкому за такую преданность игре, за подобное отношение», – приводит слова Гаджиева RT.

Добавим, в настоящее время «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после четырёх проведённых матчей. 19 августа, в субботу, подопечные Владимира Ивича дома сыграют с «Локомотивом».

источник: «RT на русском»
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