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Тухель рассказал о ходе восстановления голкипера «Баварии» Нойера

18 августа 2023 17:20
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о текущем состоянии здоровья вратаря команды Мануэля Нойера.

Напомним, что футболист перенес операцию. Нойер получил травму в декабре 2022 года.

«Операция дала положительный эффект. Мы ожидаем, что он вернётся к командным тренировкам раньше, чем предполагалось. То, что я увидел в исполнении Ману за последние несколько дней, было впечатляющим. Мы надеемся, что он сможет вернуться к тренировкам в ближайшие несколько недель», — цитирует Тухеля пресс-служба «Баварии».

Ранее в СМИ появилась информация, что мюнхенский клуб ищет ещё одного вратаря, пока Мануэль восстанавливается после травмы.

источник: ФК «Бавария»
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