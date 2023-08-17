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Егор Титов высказался об историческом противостоянии «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист играл за московскую команду с 1995 по 2008 годы. 
17 августа 2023 16:43
автор: Глеб Шевяков

Экс-капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал о противостоянии красно-белых с «Зенитом» в то время, когда он был действующим игроком столичного клуба.

«В моё время точно нельзя было говорить о таком успешном будущем команды. Но для нас матчи против «Зенита» всегда были сложными, в гостях фактор местных болельщиков сказывался. Стоит отметить, что и премиальные для футболистов «Зенита» были хорошими. Я слышал, что за победу над нами они были двойными. Ребята выходили играть со «Спартаком» будто это их последний матч в жизни! Тогда «Спартак» был раздражителем для всех, а для Петербурга, учитывая отношения с Москвой, тем более», – приводит слова Титова «Матч ТВ».

Добавим, в воскресенье, 20 августа, «Спартак» примет на своём поле «Зенит» в рамках 5-го тура чемпионата России. Питерский клуб на протяжении последних пяти сезонов завоёвывал титул РПЛ.

В настоящее время подопечные Сергея Семака занимают восьмое место в турнирной таблице лиги (7 очков), команда Гильермо Абаскаля идёт на четвертой строчке (9 очков).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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