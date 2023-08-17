Агент Сафонов считает, что в России мало игроков уровня чемпионата Испании

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы российских игроков на переход в чемпионат Испании.

«Думаю, что в России не так много игроков уровня чемпионата Испании. А так потянутся они туда или нет — это индивидуальные вопросы. В свете всех событий и проблем переезд в Европу у кого-то и будет получаться. Будут ездить, как и раньше. Просто сейчас уровень игроков пониже, чем когда были Мостовой, Карпин, Юран, Колыванов, Кирьяков. Они были как-то поярче и ехали в серьезные клубы. «Реал Сосьедад» — тоже серьезный клуб, команда уровня Лиги чемпионов. Дай бог удачи Захаряну, думаю, все нормально будет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно о закрытии сделки по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Захаряну 20 лет. За первую команду бело-голубых он начал играть в января 2021 года. В прошлом сезоне РПЛ молодой вингер провел 27 матчей, забил 4 гол и отдал 9 голевых передач.