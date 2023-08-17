Агент Тюкавина считает, что футболист сможет заиграть в Испании

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что его клиент мог бы заиграть в чемпионате Испании.

«Костя Тюкавин тоже без проблем бы играл в чемпионате Испании, как и в Германии и Англии. Есть ли какие-то подвижки в разговоре с «Динамо» по продлению контракта? Пока не хочу ничего обсуждать. Есть понятие такое — трансферные дела любят тишину. Будет конкретика — будем разговаривать. Как в целом Тюкавин воспринимает отъезд Захаряна? Они с Арсеном друзья, он рад, что так получилось, поэтому здесь ничего такого нет», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно о закрытии сделки по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Захаряну 20 лет. За первую команду бело-голубых он начал играть в января 2021 года. В прошлом сезоне РПЛ молодой вингер провел 27 матчей, забил 4 гол и отдал 9 голевых передач.

Тюкавину 21 год. За первую команду москвичей он играет с января 2021 года. В новом сезоне он провёл 6 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.