В «Оренбурге» назвали причину, по которой клуб отказался от аренды форварда ЦСКА Гайча 

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему команда приняла решение не арендовывать нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

Ранее спортдиректор оренбуржцев сообщил, что клуб заинтересован в услугах 24-летнего футболиста.

«Сейчас мы не рассматриваем Гайча, так как подписали Джастина Куэро. Мы отказали от идеи с арендой Адольфо», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Добавим, Гайч принадлежит ЦСКА с лета 2020 года. В нынешнем сезоне за армейцев он сыграл пять матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.