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Все матчи 5-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах взрыва АЗС и Будогосском

Трагедия произошла в Дагестане 14 августа, а бывший российский арбитр скончался 16-го числа.
17 августа 2023 17:12
автор: Глеб Шевяков

Матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале, а также экс-главы департамента судейства РФС Андрее Будогосском. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отметим, что все футбольные встречи состоятся в период с 18 по 20 августа.

Добавим, трагическое событие в Дагестане произошло в понедельник, 14 августа. В результате взрыва АЗС погибли 35 человек, более 100 человек получили повреждения.

В среду, 16 августа, стало известно о кончине бывшего судьи м руководителя департамента инспектирования и судейства РФС Андрея Будогосского. Ему было 73 года.

источник: РПЛ
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