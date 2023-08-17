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Представитель Артёма Дзюбы объяснил, почему игрок нагрубил журналисту после матча 

Инцидент произошёл по окончании встречи «Локомотив» – «Крылья Советов».
17 августа 2023 17:31
автор: Глеб Шевяков

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман представил свою версию, почему его клиент эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о результативности и нагрубил корреспонденту после завершения матча московского клуба с «Крыльями Советов» (1:1) в РПЛ.

«Артем был с семьей и детьми, дети испугались, начали спрашивать у него: кто это, чего он хочет от нас. Поэтому Артем один раз проигнорировал, на второй и на третий уже решил ответить, прекратить этот разговор, пресечь попытки общения с этим непонятным человеком. В данном случае абсолютно точно Артема можно понять. Чего абсолютно точно нельзя понять и принять — так это методы современной спортивной журналистики, которые мы видим в последнее время. Они стали уже тенденцией», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Добавим, что по итогам конфликта с журналистом КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на два матча и выписал штраф в размере 50 тысяч рублей. Он выступает за «Локомотив» с февраля нынешнего года. В сезоне-2023/2024 за красно-зелёных 34-летний форвард провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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