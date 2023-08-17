Форвард «Локомотива» Изидор может продолжить карьеру в чемпионате Франции 

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в ближайшее время может подписать контракт с «Марселем». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Как утверждает источник, 22-летний футболист обойдётся «олимпийцам» в семь миллионов евро.

Напомним, «Локомотив» приобрёл Изидора в январе прошлого года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с железнодорожниками действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.