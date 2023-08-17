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Форвард «Локомотива» Изидор может продолжить карьеру в чемпионате Франции 

Игрок близок к переходу в клуб Лиги 1.
17 августа 2023 17:41
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в ближайшее время может подписать контракт с «Марселем». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Как утверждает источник, 22-летний футболист обойдётся «олимпийцам» в семь миллионов евро.

Напомним, «Локомотив» приобрёл Изидора в январе прошлого года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с железнодорожниками действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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