Александр Мостовой: для меня Слуцкий как был никто, так и останется

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой раскритиковал бывшего главного тренера сборной Леонида Слуцкого за его высказывания.

Ранее Слуцкий оскорбил журналиста «РБ Спорт», а затем в эфире YouTube-программы «Коммент. Превью» признался, что совершенно не жалеет о сказанном.

«Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним всё было понятно. Для вас Слуцкий заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется. Это всё зависит от культуры», — цитирует Мостового Metaratings.