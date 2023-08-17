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Юрий Сёмин: в «Аталанте» к Миранчуку особой симпатии не было

Стоимость футболиста оценивается в 12 млн евро.
17 августа 2023 18:03
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что Алексей Миранчук проведёт следующий сезон в составе «Аталанты».

Минувший чемпионат Италии футболист провел в аренде в «Торино». Контракт россиянина с «Аталантой» действует до июля 2024 года

«В «Торинo» он себя хорошо проявил, аренду отрaботал на хорошем уровне. В «Аталанте» изначально, если мягкo говорить, особой симпатии не былo. Миранчук имел там мало игрового времени. А будет ли у нeго шанс в «Аталанте», знает только гоcподь бог и тренер, который там еcть», — приводит «Чемпионат» слова Сёмина.

За «Торино» Миранчук провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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