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Чернышов оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024 

Прошлый розыгрыш РПЛ красно-белые завершили на третьем месте. 
17 августа 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Чернышов допустил, что московский клуб может стать победителем Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Спартак» каждый сезон ставит задачу победить в РПЛ и Кубке. В этом сезоне красно-белым реально стать чемпионами, главное, чтобы сохранился победный настрой. Также надо перестать терять очки там, где это не нужно. «Зениту» будет труднее защитить чемпионство на фоне ухода ведущих футболистов. Но питерцы остаются главными претендентами на победу в РПЛ», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Добавим, очный матч «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве в воскресенье, 20 августа, в рамках 5-го тура РПЛ. В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а подопечные Гильермо Абаскаля бронзовыми призёрами национального первенства.

источник: Metaratings.ru
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