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Защитник «Динамо» Лаксальт не покупает российские автомобили в свою коллекцию

У игрока обширное собрание автомобилей.
17 августа 2023 18:39
автор: Александр Кожевников

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о коллеуции своих автомобилей.

«Да, я действительно коллекционирую машины. Российских авто у меня нет, не коллекционирую и не покупаю их. Не могу сказать, почему», - приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Лаксальт выступает за «Динамо» с июля 2021 года. Сумма его трансфера из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Контракт защитника рассчитан до конца сезона-2023/24.

После четырёх туров РПЛ столичный клуб набрал семь очков и располагается на шестой позиции в таблицею

источник: «РБ-Спорт»
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