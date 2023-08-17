Защитник «Динамо» Лаксальт не покупает российские автомобили в свою коллекцию

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о коллеуции своих автомобилей.

«Да, я действительно коллекционирую машины. Российских авто у меня нет, не коллекционирую и не покупаю их. Не могу сказать, почему», - приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Лаксальт выступает за «Динамо» с июля 2021 года. Сумма его трансфера из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Контракт защитника рассчитан до конца сезона-2023/24.

После четырёх туров РПЛ столичный клуб набрал семь очков и располагается на шестой позиции в таблицею