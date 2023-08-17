Помощник Черчесова в ближайшее время может возглавить «Ахмат»

«Ахмат» близок к заключению контракта с ассистентом бывшего главного тренера «Ференцвароша» и сборной России Станислава Черчесова Мирославом Ромащенко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что специалисты на протяжении многих лет работают вместе. Они вели совместную деятельность в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», венгерском клубе и российской национальной команде.

Напомним, во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

В настоящее время клуб из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе три очка.