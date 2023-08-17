«Альмерия» отзаявила Бабича, который близок к переходу в «Спартак»

«Альмерия» исключила из заявки на сезон защитника Срджана Бабича. Об этом сообщает сайт Ла Лиги.
Ранее в СМИ появилась информация, что к 27-летнему футболисту проявляет интерес «Спартак». Сегодня Бабич должен прибыть в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения с московским клубом.
Отмечалось, что «Спартак» заплатит «Альмерии» за переход серба пять миллионов евро. Зарплата защитника составит 1,5 миллиона евро за сезон.
В минувшем сезоне Срджан провел 34 матча, в которых забил три гола.
источник: Ла Лига