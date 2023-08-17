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«Альмерия» отзаявила Бабича, который близок к переходу в «Спартак»

На счету футболиста четыре матча за сборную Сербии.
17 августа 2023 19:00
автор: Александр Поволоцкий

«Альмерия» исключила из заявки на сезон защитника Срджана Бабича. Об этом сообщает сайт Ла Лиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что к 27-летнему футболисту проявляет интерес «Спартак». Сегодня Бабич должен прибыть в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения с московским клубом.

Отмечалось, что «Спартак» заплатит «Альмерии» за переход серба пять миллионов евро. Зарплата защитника составит 1,5 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне Срджан провел 34 матча, в которых забил три гола.

источник: Ла Лига
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