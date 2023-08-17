Дембеле получил номер Неймара в «ПСЖ» после ухода бразильца 

Новый нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем десятого номера во французской команде. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Отметим, ранее «десятка» принадлежала Неймару, который накануне присоединился к «Аль-Хилялю». Также с 10-м номером на спине в стане красно-синих играли Роналдиньо, Хавьер Пасторе и Златан Ибрагимович.

Добавим, «ПСЖ» приобрёл Дембеле у «Барселоны» в текущее летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 50 миллионов евро. В прошлом сезоне за каталонскую команду он сыграл 34 матча, забил восемь голов и отдал девять ассистов.