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Сёмин не считает, что Тюкавину стоит уходить из «Динамо»

Игрок мечтает перебраться в Европу.
17 августа 2023 18:55
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер «Динамо» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном уходе из клуба нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавин — один из лучших молодых перспективных нападающих, которые у нас есть. И играет он сейчас как один из лучших форвардов лиги. Но он прошел динамовскую школу, и я даже не представляю его в другой команде. Не вижу сейчас логики куда-то ему переходить. Если только финансы. Но кроме них есть традиции, место, в котором тебе помогли стать футболистом. Вообще не вижу для него смысла куда-то переходить. В «Динамо» он прогрессирует», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Тюкавину 21 год. За первую команду москвичей он играет с января 2021 года. В новом сезоне он провёл 6 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.

Ранее сообщалось, что игроку предложили контракт с годовой зарплатой в 3 млн евро в одном из клубов Саудовской Аравии, однако игрок ответил отказом, так как хочет попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

источник: «РБ-Спорт»
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