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Полузащитник ЦСКА Бистрович вернулся в расположение команды 

Ранее хорват перенёс операцию.
17 августа 2023 19:02
автор: Глеб Шевяков

Хавбек ЦСКА Кристиан Бистрович вернулся в расположение московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Отметим, 25-летний футболист проходит восстановление после перенесённой операции.

«Хорватский полузащитник продолжит восстановление после проведенной операции под наблюдением наших врачей», — написано в заявлении красно-синих.

Добавим, Бистрович присоединился к ЦСКА в январе 2018 года. Сезон-2022/2023 он проводил в арендах в «Лечче» и «Фортуне Ситтард», и в общей сложности сыграл 25 матчей и отличился одним забитым мячом. Его контракт со столичной командой рассчитан до конца июня 2025 года.

Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

источник: ПФК ЦСКА
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