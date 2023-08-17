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Капитан «Челси» Рис Джеймс выбыл на несколько месяцев из-за травмы бедра 

Англичанин является воспитанником «пенсионеров».
17 августа 2023 19:11
автор: Глеб Шевяков

Защитники «Челси» Рис Джеймс и Трево Чалоба получили повреждения по ходу тренировочного процесса команды. Об этом сообщает The Athletic.

Как утверждает источник, Рис получил травмы бедра и по предварительным данным не поможет синим на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что Трево выбыл примерно на 30 дней.

Напомним, в прошедшее межсезонье Джеймс получил капитанскую повязку в лондонском клубе. В сезоне-2022/2023 он провёл за столичную команду 24 матча, забил два гола и отдал два ассиста. На счету Чалобы 33 игры без результативных действий.

Оба футболиста являются воспитанниками академии «Челси».

источник: The Athletic
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