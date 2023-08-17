Агент защитника ЦСКА Дивеева рассказал о состоянии футболиста 

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился деталями восстановления своего клиента после перенесённой операции на голеностопе.

Отметим, по этой причине 23-летний футболист не сыграет до конца календарного года.

«Если учесть, что полный курс восстановления займет шесть месяцев, сейчас даже по срокам начальная стадия. Пока Игорь передвигается с ограничениями. Какие‑то упражнения, конечно, нужно выполнять, которые не будут вредить восстановлению, но для беговой работы еще рановато», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Напомним, Дивеев перешёл в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году. В прошлом сезоне в составе московского клуба он сыграл 27 матчей, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с армейцами действует до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет семь с половиной миллионов евро.