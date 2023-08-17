В «Ахмате» отреагировали на новость о возможном переходе Быстрова в «Сивасспор»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Сивасспором» на предмет трансфера защитника Марата Быстрова.

Ранее появилась информация, что «храбрые» направили грозненской команде предложение о приобретении россиянина.

«Мы ведем переговоры с «Сивасспором» по Марату Быстрову. Турецкий клуб действительно сделал официальное предложение по защитнику», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Добавим, Быстров присоединился к «Ахмату» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне в составе клуба из Грозного он принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет один миллион евро.