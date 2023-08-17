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Полузащитником «Баварии» Гравенберхом интересуются два топ-клуба АПЛ

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.
17 августа 2023 19:55
автор: Александр Поволоцкий

Нидерландский полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, 21-летним футболисто интересуются ведущие клубы АПЛ. Речь идет о «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед». оба клуба уже сделали официальные запросы о покупке Гравенберха.

Отмечается, что «Бавария» не планирует расставаться с Райаном. Контракт футболиста истекает в конце июня 2027 года.

В минувшем сезоне Гравенберх провел 24 матча, но не отметился результативными действиями.

источник: «Советский спорт»
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