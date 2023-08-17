Стала известна зарплата Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад» 

Стали известны подробности перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, по условиям сделки московский клуб заплатит Павлу Андрееву два миллиона евро в качестве агентских выплат. Сообщается, что 20-летний футболист будет получать в новом клубе 1,4 миллиона евро в год, а также ему предоставят жильё и личного водителя.

По информации другого источника, заработная плата хавбека составит 1,66 миллионов евро за сезон.

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». За первую команду бело-голубых он начал выступать в начале 2021 года. В текущем сезоне за столичный клуб он провёл пять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.