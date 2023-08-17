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В ЦСКА подтвердили, что договорились с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова

Игрок продолжит карьеру в Турции.
В ЦСКА подтвердили, что договорились с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова
17 августа 2023 20:25
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что столичный клуб и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиёра Зайнутдинова. Сегодня игрок отправился на медобследование в Стамбул.

Ранее появилась информация, что 25-летний игрок заключил контракт с клубом из Стамбула на четыре года.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В текущем сезоне за столичную команду он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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