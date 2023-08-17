В ЦСКА подтвердили, что договорились с «Бешикташем» о трансфере Зайнутдинова

Пресс-служба ЦСКА подтвердила, что столичный клуб и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиёра Зайнутдинова. Сегодня игрок отправился на медобследование в Стамбул.

Ранее появилась информация, что 25-летний игрок заключил контракт с клубом из Стамбула на четыре года.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В текущем сезоне за столичную команду он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.