Ольга Смородская: Слуцкий стал профнепригоден как тренер, его поведение безобразно

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о скандале вокруг экс-тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Очень удивлена ситуацией со Слуцким. Он ведет совершенно непотребное и безобразное шоу в ютуб-канале. Это просто за гранью добра и зла! Более того, верю, что Слуцкий стал профнепригоден как футбольный тренер. Все его поведение — недопустимо, неприемлемо и безобразно!», - приводит слова Смородской Sport24.

Ранее Слуцкий оскорбил журналиста «РБ Спорт», а затем в эфире YouTube-программы «Коммент. Превью» признался, что совершенно не жалеет о сказанном.