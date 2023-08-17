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«Всё возможно». В «Ахмате» высказались о том, может ли Ромащенко возглавить команду

Ранее клуб уволил Ташуева.
17 августа 2023 20:57
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию о возможном назначении в клуб помощника бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Мирослава Ромащенко.

«Ромащенко в «Ахмате»? В ближайшие сутки мы объявим (тренера). Тренер уже найден? Ничего комментировать, пока мы не договоримся и не подпишем, не будем. Это неправильно. Все возможно, извините. Вариантов, при которых Иса Байтиев останется в главной команде, нет», - приводит слова Руслана Газзаева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно об отставке Сергея Ташуева. По словам самого специалиста, такое решение было принято в клубе, сам он уходить не планировал. Позже стало известно, что на роль его сменщика звали и самого Черчесова, но он отказался.

После четырёх туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

источник: «Спорт-Экспресс»
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